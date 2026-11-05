/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு போலீசார் சார்பில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
பழைய கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் துவங்கிய ஊர்வலத் திற்கு, எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் தலைமை தாங்கி கொடியசைத்து துவக்கி வைத் தார்.
ஊர்வலத்தில் கல்லுாரி மாணவிகள் பங்கேற்று, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்திச் சென்றனர்.
ஊர்வலம் நகரின் முக்கிய சாலைகள் வழியாகச் சென்று, மந்தைவெளியில் முடிந்தது.
ஊர்வலத்தில், மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு துணை டி.எஸ்.பி., மணிகண்டன், இன்ஸ்பெக்டர் தமிழரசி, போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் சத்யன், சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சதீஷ்குமார், பிரீத்தா, ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரி முதல்வர் மோகனசுந்தர் பங்கேற்றனர்.