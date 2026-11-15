கிணற்றில் விழுந்து முதியவர் பலி

ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM
கள்ளக்குறிச்சி: ஆலத்துாரில் முதியவர் கிணற்றில் விழுந்து இறந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த ஆலத்துாரைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தன் மகன் நாராயணன், 68; பக்வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இவர், சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று சில தினங்களுக்கு முன் வீடு திரும்பினார்.
இந்நிலையில் நேற்று (நவ.,13) காலை இயற்கை உபாதைக்காக வெளியே சென்ற நாராயணன், நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பவிஙல்லை. அவரது குடும்பத்தினர் தேடிய போது, வீட்டின் அருகே உள்ள கிணற்றில் நாராயணன் விழுந்து இறந்தது தெரிந்தது.
தகவலறிந்த கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று நாராயணனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.