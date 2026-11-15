தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/கிணற்றில் விழுந்து முதியவர் பலி

கிணற்றில் விழுந்து முதியவர் பலி

கிணற்றில் விழுந்து முதியவர் பலி

ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கள்ளக்குறிச்சி: ஆலத்துாரில் முதியவர் கிணற்றில் விழுந்து இறந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த ஆலத்துாரைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தன் மகன் நாராயணன், 68; பக்வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இவர், சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று சில தினங்களுக்கு முன் வீடு திரும்பினார்.

இந்நிலையில் நேற்று (நவ.,13) காலை இயற்கை உபாதைக்காக வெளியே சென்ற நாராயணன், நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பவிஙல்லை. அவரது குடும்பத்தினர் தேடிய போது, வீட்டின் அருகே உள்ள கிணற்றில் நாராயணன் விழுந்து இறந்தது தெரிந்தது.

தகவலறிந்த கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று நாராயணனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us