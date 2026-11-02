/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/கிணற்றில் முதியவர் உடல் மிட்பு
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
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திருக்கோவிலுார்: மணலுார்பேட்டை அருகே ஆடு மேய்த்த முதியவர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த மணலுார்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் அண்ணாமலை, 65; சற்று மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர். சித்தப்பட்டினத்தில் உள்ள தனது நிலத்தில் சிறிய கொட்டகை போட்டு தங்கி ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
நேற்று முன் தினம் மாலை சித்தப்பட்டினம் ஓடை அருகே உள்ள ஒரு கிணற்றில் அண்ணாமலை இறந்து கிடந்தார்.
இதுகுறித்து அவரது மகன் முருகன், 30; கொடுத்த புகாரின் பேரில் மணலுார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து அண்ணாமலை எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.