/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பூச்சி மருந்து குடித்த மூதாட்டி தற்கொலை
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 09:26 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: வரஞ்சரம் அருகே மனஉளைச்சலால் குளிர்பானத்தில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கலந்து குடித்த மூதாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த எஸ்.ஒகையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமசாமி மனைவி முனியம்மாள், 66; இவருக்கு அதே பகுதியில் ஒரு ஏக்கர் விளைநிலம் உள்ளது. முனியம்மாளுக்கும், பக்கத்து நிலத்துக்காரர்களுக்கும் வரப்பு தொடர்பாக பிரச்னை இருந்து வந்தது.
இதனால் மனஉளைச்சலில் இருந்த முனியம்மாள் நேற்று முன்தினம் காலை குளிர்பானத்தில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கலந்து குடித்து இறந்தார்.
வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.