போலி கையெழுத்திட்டு ரூ.1.21 கோடி கையாடல் தனியார் வங்கி ஊழியர்கள் 6 பேர் கைது
போலி கையெழுத்திட்டு ரூ.1.21 கோடி கையாடல் தனியார் வங்கி ஊழியர்கள் 6 பேர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:48 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி தனியார் வங்கியில் போலியாக கையெழுத்திட்டு 1.21 கோடி ரூபாயை கையாடல் செய்தது தொடர்பாக 6 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்தவர் அரவிந்தன், 41; இவர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இயங்கும் 8 தனியார் வங்கி கிளையின் பிராந்திய குழு தலைவராக பணிபுரிகிறார்.
கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள தனியார் வங்கி மூலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 430 மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் வங்கியில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கியதில் கையாடல் நடந்திருப்பதாக புகார் எழுந்தது.
அதன்பேரில் நடந்த விசாரணையில் வங்கியில் பணிபுரியும் சிலர் போலியாக கையொப்பமிட்டு ஒரு கோடியே 21 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 685 ரூபாயை கையாடல் செய்தது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, பிராந்திய குழு தலைவர் அரவிந்தன் அளித்த புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி தனியார் வங்கியில் விற்பனை அதிகாரிகளான வி.பாளையம் சுப்ரமணியன் மகன் பிரசாந்த், 27; தென்கீரனுார் ஆர்.பிரசாந்த், 28; கடன் அதிகாரி ஆத்துார் அடுத்த முள்ளுவாடி வெங்கடேசன் மகன் கார்த்திக், 34; கடன் மேலாளர் அப்பாசமுத்திரம் சீமராஜா மகன் சதீஷ்குமார், 37; காசாளர் சிறுவங்கூர் வேலு மகன் ரமேஷ், 33; ஆவண பதிவாளர் பெரும்பட்டை வினோத் மனைவி பிரியா, 29; ஆகிய 6 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.