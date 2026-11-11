/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பைக்கில் சென்ற விவசாயி கீழே விழுந்து பலி
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:30 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்த விவசாயி உயிரிழந்தார்.
சங்கராபுரம் அடுத்த சோழம்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மாரியா பிள்ளை மகன் வெங்கடேசன், 45; இவர் நேற்று முன்தினம் மாலை பைக்கில் சொந்த வேலை காரணமாக சோழம்பட்டில் இருந்து முரார்பாளையம் சென்றார்.
அப்போது சோழம்பட்டு சாலையில் சென்றபோது நிலை தடுமாறி பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்தார்.
உடன் அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவரை பரிசோதித்த டாக்டர் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார்.
புகாரின் பேரில் சங்கராபுரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.