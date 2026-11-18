/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மினிபஸ் மோதி விவசாயி பலி
ADDED : நவ 18, 2026 08:24 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் அருகே மினிபஸ் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.
சின்னசேலம் அடுத்த தகரை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் க.வெங்கடேசன்,38; விவசாயி. இவரும், பொன்னுசாமி மகன் வெங்கடேசன்,42; என்பவரும் நேற்று (நவ.,17) மாலை பைக்கில் நாககுப்பத்திற்கு சென்றனர். பாண்டியன்குப்பம் பகுதியில் சென்ற போது, எதிர்திசையில் அய்யம்பெருமாள் மகன் செந்தில்,25; அதிவேகமாக ஓட்டி வந்த மினிபஸ் பைக் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், படுகாயமடைந்த க.வெங்கடேசன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். காயமடைந்த பொ.வெங்கடேசன் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
புகாரின் பேரில் சின்னசேலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.