மீன் வளர்ப்பு மானியம் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்
மீன் வளர்ப்பு மானியம் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:50 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், மீன் வளர்ப்பு மானியம் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கலெக்டர் பத்மஜா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், மீன் வளர்ப்போர் மேம்பாட்டு முகமையில் உறுப்பினர்களாக உள்ள, மீன் வளர்ப்பு விவசாயிகள் மீன்வளர்ப்பு உள்ளீட்டு மானியத்திற்கு விண்ணப்பக்கிலாம். பண்ணை குட்டைகளில் மீன் வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மீன் குஞ்சுகள், மீன் தீவனம் போன்ற இடுபொருட்களை வாங்க, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 5 அலகுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு அலகிற்கு, மீன் வளர்ப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள உள்ளீட்டு செலவினம் ரூ.40 ஆயிரத்தில், 50 சதவீதம் மானியமாக ரூ.20 ஆயிரம் வழங்கப்பட உள்ளது.இதன்படி, மாவட்ட மீன் வளர்ப்போர் முகமையில் உறுப்பினர்களாக உள்ள மீன்வளர்ப்பு விவசாயிகள், உள்ளீட்டு மானியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்ப மூப்பு அடிப்படையில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கு மீன் குஞ்சுகள், மீன் தீவனம் போன்ற இடுபொருட்கள் வாங்குவதற்கு மானியத்தொகை வழங்கப்படும்.இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பயனாளிகள், 04146–259329 என்ற அலுவலக தொலைபேசியிலும், விழுப்புரம் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குனர், தாட்கோ வளாகம், விழுப்புரம். என்ற அலுவலகத்திலிருந்தும் விண்ணப்பங்கள் பெற்று, சமர்ப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.