மாவட்டத்தில் சேகோ ஆலை அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை: மரவள்ளி சாகுபடி அதிகரிக்க அரசு கைகொடுக்குமா?
மாவட்டத்தில் சேகோ ஆலை அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை: மரவள்ளி சாகுபடி அதிகரிக்க அரசு கைகொடுக்குமா?
ADDED : நவ 18, 2026 07:52 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி அதிகரிக்கும் வகையில் 'சேகோ' ஆலை அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. நெல், கரும்பு முக்கிய நஞ்செய் பயிர்களாக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும் ஆண்டு பயிரில் கரும்புக்கு அடுத்த படியாக மரவள்ளிக் கிழங்கு அதிக அளவில் பயிரிடப்படுகிறது. மரவள்ளிக் கிழங்கு சாகுபடியை பொருத்தவரை பராமரிப்பு எளிதாக உள்ளது.சொட்டுநீர் பாசனம் மூலம் குறைந்த அளவு தண்ணீர் பாய்ச்சினால் நல்ல பலனை எதிர்பார்க்கலாம்.
இதனால் நீர்வளம் குறைந்த பகுதியில் கூட விவசாயிகள் மரவள்ளிக் கிழங்கு சாகுபடி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் குறிப்பாக கள்ளக்குறிச்சி, சின்னசேலம், சங்கராபுரம், தியாகதுருகம், கல்வராயன்மலை சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் 20 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு மேல் முள்ளுவாடி, தாய்லாந்து, பர்மா, குங்கும ரோஸ் ஆகிய ரகங்கள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. ஒரு ஏக்கருக்கு, 10 முதல் 15 டன் வரை கிழங்கு கிடைக்கிறது. மரவள்ளிக் கிழங்கிலிருந்து ஸ்டார்ச், சேமியா, ஜவ்வரிசி, மைதா, கால்நடை தீவனங்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது.
இதனை உற்பத்தி செய்யும் 'சேகோ' ஆலைகள் அனைத்தும் சேலம் மாவட்டம், தலைவாசல், ஆத்துார் பகுதியில் உள்ளது. இதனால், மரவள்ளிக் கிழங்கு அறுவடை செய்து புரோக்கர்கள் மூலம், 'சேகோ' ஆலைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர். கரும்பைப் போன்று அல்லாமல் மரவள்ளிக் கிழங்கிற்கு ஆதார விலை நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.
இதனால் மரவள்ளிக் கிழங்கு கொள்முதல் விலை சூழ்நிலையைப் பொருத்து பெருமளவில் வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள், சில நேரங்களில் கடும் நஷ்டத்தை சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
போக்குவரத்து செலவு அதிகரிப்பதோடு, புரோக்கர்களின் தலையீடும் கொள்முதல் விலையின் சரிவுக்கு காரணமாகவும் இருக்கிறது. இதற்கிடையே பரமாரிப்பு செலவினம், போக்குவரத்து செலவு, ஆட்கள் கூலி, திடீரென ஏற்படும் விலை வீழ்ச்சி போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் பெரும் பாதிப்புக்களை விவசாயிகள் சந்தித்து வருகின்றனர்.
மேலும் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக பல்வேறு வகை பூச்சு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தி மரவள்ளி பயிரிடுவது பெரும் சவாலாக உள்ளது. ஏக்கருக்கு குறைந்தபட்சம், 40 ஆயிரம் மேல் செலவாகிறது. பருவ மழை பாதிப்பின் போது மட்டுமே மரவள்ளி கிழங்கு விலை குறையும். சில நேரங்களில் ஆலை நிர்வாகத்தினரே திட்டமிட்டு விலையை குறைக்கின்றனர்.
இதனால், மரவள்ளி சாகுபடி மெல்ல மெல்ல குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. இதற்குத் தீர்வாக மாவட்டத்தில், மரவள்ளிக் கிழங்கில் இருந்து உணவுப்பொருட்களை தயார் செய்யும் 'சேகோ' ஆலையை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அமைக்கும் பட்சத்தில் மரவள்ளி சாகுபடி பரப்பளவு அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது.
விவசாயிகளும் பல ஆண்டுகளாக கள்ளக்குறிச்சியில் சேகோ ஆலை அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர். விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் மரவள்ளிக் கிழங்கு சாகுபடியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 'சேகோ''ஆலையை அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.