UPDATED : அக் 24, 2026 03:35 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:32 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வரும் 28ம் தேதி விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம்
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வரும் 28ம் தேதி காலை 11:00 மணியளவில் விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடக்கிறது. கூட்டத்தில், வேளாண்மைத் துறை, தோட்டக்கலை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம், வேளாண்மை பொறியியல், கால்நடை பராமரிப்பு, கூட்டுறவு, வருவாய், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி, வங்கியாளர்கள் உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் பங்கேற்று விவசாயிகளின் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளுக்கு பதில் அளிக்க உள்ளனர்.
எனவே, விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று தங்கள் கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகள் தொடர்பான மனுவை அளிக்கலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.