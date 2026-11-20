/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/சம்பா சாகுபடியில் விவசாயிகள் தீவிரம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 03:58 AM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் பகுதியில் சம்பா நெல் சாகுபடி பணிகளில் விவசாயிகள் தீவிரம் காட்டியுள்ளனர்.
சங்கராபுரம் பகுதியில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக இருந்து வருகிறது. ஏரி பாசனம், கிணற்று பாசனம், ஆற்று பாசனம் என 3 போக நெல் சாகுபடி பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சங்கராபுரம் பகுதியில் சில தினங்களுக்கு முன் பெய்த மழையால் ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வந்துள்ளது. இதனால் விவசாய கிணறுகளில் நீர் மட்டம் உயர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் வயலை உழுது நாற்று நடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சங்கராபுரம் பகுதியில் 5000 ஏக்கர் பரப்பில் விவசாயிகள் சம்பா சாகுபடி பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.