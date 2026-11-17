வேதனை.. சாத்தனூர் கால்வாய் தூர்ந்து போனதால் விவசாயிகள் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களின் பாசனம் பாதிப்பு
வேதனை.. சாத்தனூர் கால்வாய் தூர்ந்து போனதால் விவசாயிகள் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களின் பாசனம் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 17, 2026 06:11 AM
ADDED : நவ 16, 2026 03:54 PM
மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு பகுதிகளில், சாத்தனூர் அணை நீர் வரத்து கால்வாய் தூர்ந்து போனதால், பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நிலங்கள் நீராதாரமின்றி பாதிக்கும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சாத்தனூர் அணையில் இருந்து, மூங்கில்துறைப்பட்டு வழியாக செல்லும் வலதுபுற கால்வாய் மூலம், ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில், விவசாய பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது. இதன் மூலம், 48 ஏரிகளுக்கும் மேல் தண்ணீர் நிரம்பி, தொடர்ந்து கிளை வாய்க்கால்கள் மூலம் குளம், கிணறுகள் நிரம்பி வருகின்றன. ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த நீர்வரத்து கால்வாய்கள் தூர் வாராமல், ஆங்காங்கே முட்புதர்கள் சூழ்ந்தும், அடைத்து காணப்படுகிறது.
கால்வாயில் தண்ணீர் வரும்போது, சில இடங்களில் தண்ணீர் வழிந்தும், திசை மாறியும் சாலைகளில் செல்லும் அவல நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், சாத்தனூர் கால்வாயில் இருந்து பிரியும் கிளை வாய்க்கால்கள் பெரும்பான இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பு செய்து மூடியுள்ளதால், தண்ணீர் விரைந்து செல்ல வழி இல்லாமல் வீணாக, சாலைகளிலும், நிலங்களிலும் வழிந்து செல்கின்றன. ஆனால், கிளை வாய்க்கால்களில் இருந்து நேரடியாக குளம் மற்றும் ஏரிகளுக்கு செல்லாததால், பல ஏரிகள், பல குளங்கள் தண்ணீரின்றி காய்ந்துள்ளன. இதனால், விவசாய பாசனம் மற்றும் குடிநீர் பாதிப்பும் ஏற்பட்டு வருகிறது.
சாத்தனூர் அணையின் வலது கால்வாய் மூலம் திறந்து விடப்படும் தண்ணீர், விவசாய பாசனத்துக்கு செல்லாததால் மூங்கில்பட்டு சுற்றியுள்ள 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் பயிர் செய்த விவசாயிகள், தற்போது பயிர் செய்ய முடியாமல் வேதனை அடைந்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக விவசாயிகள், பலமுறை பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை அலுவலகத்தில் முறையிட்டும், போராட்டங்கள் நடத்தியும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. ஆனால், பெயரளவில், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்வது போல் சென்று வந்துள்ளனர். மூங்கில்துறைப்பட்டு சுற்றியுள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம ஏரிகளுக்கு எப்போதும் தண்ணீர் செல்வதில்லை. இதனால், கிளை வாய்க்கால்கள் முறையாக சீர்படுத்தி, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தண்ணீர் விரைந்து செல்ல அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே, வரும் காலங்களில் வாய்க்கால்களில் நீரோட்டம் ஏற்பட்டு, விவசாயம் செய்யவும் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் பிரச்னையும் தீர்க்க முடியும்.
குறிப்பாக, சாலையோரங்களில் அனைத்து இடங்களிலும், கிளை வாய்க்கால்கள் மூடியுள்ளதால், மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் செல்ல முடியாமல், சாலைகளில் வழிந்து தேங்கி நின்று விபத்துகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. சாலையோரம் உள்ள கிளை வாய்க்கால்களை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் நலன் கருதி, சாத்தனூர் அணை வலது கால்வாயில் இருந்து பிரியும் கிளை வாய்க்கால்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்றி ஏரி, குளம் ஆகியவற்றுக்கு தண்ணீர் செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.