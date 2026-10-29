நில அளவைப் பணியை தனியாருக்கு ஒப்படைக்க எதிர்ப்பு: குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் எதிர்ப்பு
நில அளவைப் பணியை தனியாருக்கு ஒப்படைக்க எதிர்ப்பு: குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் எதிர்ப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 06:10 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:49 PM
கள்ளக்குறிச்சி: 'கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைகேட்புக் கூட்டத்தில், பத்திரப்பதிவு, நில அளவைப் பணிகளை தனியாருக்கு ஒப்படைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்' என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சியில் கலெக்டர் பத்மஜா தலைமையில் விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, திட்ட இயக்குநர் ரமேஷ்குமார், ஆர்.டி.ஓ., முருகன், வேளாண்மை இணை இயக்குநர் பேபிகலா, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்மை) ஜோதிபாசு உட்பட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் பேசியதாவது:
கொசப்பாடி ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். பொய்க்குணம் - அரசம்பட்டு கிராம இணைப்பு சாலை அமைக்க வேண்டும். உலர்களம் மற்றும் சேமிப்பு கிடங்குகள் கட்ட வேண்டும்.
பத்திரப் பதிவு பணி மற்றும் நில அளவைப் பணிகளை தனியாருக்கு ஒப்படைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும். பருவமழைக்கு முன் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை கணக்கெடுப்பு நடத்தி நிவாரணத்தொகை வழங்க வேண்டும்.
மார்க்கெட் கமிட்டிகளில் இ-நாம் திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கூடாது. தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் தியாகதுருகம் நகரில் உள்ள சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, சென்டர் மீடியன் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டும்.
சாத்தனுார் அணையில் இருந்து வரும் பிரதான கால்வாய் மற்றும் 4 கிளை வாய்க்கால்களை துார் வார வேண்டும். பெஞ்சல் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இதுவரை நிவாரண தொகை வழங்கப்படாமல் உள்ளது. உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
மக்காச்சோளத்தில் முளைப்புத்திறன் குறைவாக இருப்பதால் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, பழைய நடைமுறைப்படி பின்னேற்பு மானியத்தை வழங்க வேண்டும். பி.எம்., கிசான் திட்டத்தில் விடுப்பட்ட விவசாயிகளை சேர்க்க முகாம் நடத்த வேண்டும். தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறிய சிறு, குறு விவசாயிகளின் பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் மற்றும் புகார்கள் குறித்து விவசாயிகள் பேசினர்.