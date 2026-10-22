விவசாயிகள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : அக் 09, 2026 03:57 PM
ADDED : அக் 09, 2026 03:54 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் விவசாயிகள் சங்கத்தினர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தாலுகா அலுவலகம் அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, ஒன்றிய தலைவர் கோவிந்தன் தலைமை தாங்கினார். பொருளாளர் ராஜமாணிக்கம், சக்திவேல், ராம்குமார், இளவரசன் முன்னிலை வகித்தனர்.
மாவட்ட செயலாளர் ஏழுமலை, தலைவர் ஸ்டாலின்மணி, சசிகுமார், ஒன்றிய செயலாளர் மணிமாறன், மாவட்ட துணைத் தலைவர் ஆறுமுகம், மாவட்ட குழு பாஸ்கர் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினர்.
வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாய பயிர்கள் கரும்பு, மக்காச்சோளம், மரவள்ளி, நெல் ஆகிய பயிர்களுக்கு வறட்சி நிவாரணம் ஒரு ஏக்கருக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும். வடகிழக்கு பருவ மழையை சேமித்திட சங்கராபுரம் ஒன்றியத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளை துார்வாரி மராமத்து பணி செய்ய வேண்டும்.
விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர்க் கடன்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
தொடர்ந்து தாசில்தாரிடம் கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர்.