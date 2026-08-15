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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ரகோத்தமர் கோவில் இடம் பெயர் மாற்றம் வரும் 19 ம் தேதி உண்ணாவிரதம் அறிவிப்பு

ரகோத்தமர் கோவில் இடம் பெயர் மாற்றம் வரும் 19 ம் தேதி உண்ணாவிரதம் அறிவிப்பு

ரகோத்தமர் கோவில் இடம் பெயர் மாற்றம் வரும் 19 ம் தேதி உண்ணாவிரதம் அறிவிப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM

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திருக்கோவிலுார் : மணம்பூண்டி ரகோத்தமர் கோவில் இடத்தை வருவாய்த்துறை தவறுதலாக மாற்றியதை மீண்டும் மடத்தின் பெயரில் மாற்றம் செய்ய வலியுறுத்தி 19ம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டம் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.

திருக்கோவிலுார் அடுத்த மணம்பூண்டியில் 430 ஆண்டுகள் பழமையான ரகோத்தமர் மூல பிருந்தாவனம் உள்ளது. வேட்டவலம் ஜமீன் குடும்பத்தார் வழங்கிய இந்த இடத்தில், ரகோத்தம சுவாமிகளின் ஜீவ சமாதி எனப்படும் ரகோத்தமரின் மூல பிருந்தாவனம் 1596ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியாரியரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட உத்திராதி மடத்தால் இது நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மூல பிருந்தாவனம் அமைந்திருக்கும் மடத்துக்குச் சொந்தமான இடம் மற்றும் சஞ்சீவிராயர் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை வருவாய்த்துறை தவறுதலாக உட்பிரிவு மற்றும் வகைப்பாடு செய்துள்ளதாகவும், இதனை திருத்தி பிருந்தாவனம் என மடத்தின் பெயரில் பதிவு செய்ய வலியுறுத்தியும், பாத்தியப்பட்ட மேலும் சில சொத்துக்களை தனிநபர்களின் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்க தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க விழுப்புரம் கலெக்டரை வலியுறுத்தி வரும் 19ம் தேதி ரகோத்தம தீர்த்த சுவாமி மூலப் பிருந்தாவனம் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் சார்பில் உண்ணாவிரதம் இருக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

இப்பிரச்சனை பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

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