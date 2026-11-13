/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மகள் மாயம் தந்தை புகார்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 03:24 PM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே மகளைக் காணவில்லை என தந்தை, போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த தனகனந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மாணிக்கம் மகள் பிரியா, 19; டிப்ளமோ நர்சிங் படித்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் குடும்பத்துடன் துாங்கிக் கொண்டிருந்தவர், நள்ளிரவு 12:30 மணியளவில் எழுந்து பார்த்தபோது, பிரியாவை காணவில்லை. பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து அவரது தந்தை மாணிக்கம் கொடுத்த புகாரின் பேரில் திருக்கோவிலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.