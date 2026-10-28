UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:15 PM
ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியம் அடுத்த சூளாங்குறிச்சியில் பொதுமக்கள் சார்பில் முன்னாள் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
கடந்த 2021 – 26ம் ஆண்டு வரை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் முயற்சியால் சூளாங்குறிச்சி ஏரிக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டது. மேலும், ஊராட்சியில் நர்சரி கார்டனுக்கு இடம் ஒதுக்கி செடிகளை நட்டு பராமரித்தது, குடிநீர் ஆதாரத்திற்காக புதிய கிணறுகள் வெட்டியது.
வறட்சி காலத்திலும் தடையின்றி குடிநீர் விநியோகம் செய்தது, என ஊராட்சியின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இப்பணிகளை மேற்கொண்டு, ஊராட்சியின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த தி.மு.க., பொதுக்குழு உறுப்பினர் ராஜி, ஊராட்சி தலைவர் கோமதி சுரேஷ், துணைத்தலைவர் சரவணன், வார்டு உறுப்பினர்கள் அந்தோணியம்மாள், செல்வி, மாணிக்கம், நாராயணன், பஞ்சவர்ணம், செல்வமணி, துரை ஆகியோர் பாராட்டி கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
நிகழ்ச்சியில், ஊராட்சி செயலாளர் சாரங்கபாணி, முன்னாள் ஊராட்சி பிரதிநிதிகள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.