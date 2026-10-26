வடகிழக்கு பருவமழை எதிரொலி தயார் நிலையில் தீயணைப்புத் துறை
வடகிழக்கு பருவமழை எதிரொலி தயார் நிலையில் தீயணைப்புத் துறை
UPDATED : அக் 18, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 18, 2026 05:05 PM
கள்ளக்குறிச்சி: வடகிழக்கு பருவமழையொட்டி எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் தீயணைப்புத் துறையினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. மழையையொட்டி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைளை மேற்கொள்ளவும், மழையை எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் இருக்கவும் வருவாய், ஊரக வளர்ச்சி துறை, தீயணைப்பு, காவல், பொதுப்பணித் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு துறை அலுவலர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணி துறையினர் 24 மணி நேரமும் தயார் நிலையில் இருக்கவும் உத்தரவிட்டப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி வெள்ளம் மற்றும் இயற்கை பேரிடர்களில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கவும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணி வீரர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தீயணைப்பு நிலையங்களிலும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட தீயணைப்புத் துறையினர் ரப்பர் படகுகள், பொக்லைன் இயந்திரங்கள், டார்ச் லைட்டுகள், மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள், டயர் டியூப்கள், சுத்தியல், கோடாரி, கயிறு, ஜெனரேட்டர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மீட்பு உபகரணங்களுடன் 24 மணி நேரமும் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.