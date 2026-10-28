உளுந்துார்பேட்டை பகுதியில் மூடுபனி வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
உளுந்துார்பேட்டை பகுதியில் மூடுபனி வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
UPDATED : அக் 28, 2026 04:51 AM
ADDED : அக் 27, 2026 07:11 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடும் மூடுபனியால் எதிரே வரும் வாகனங்கள் கூட தெரியாததால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்துார்பேட்டை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த 2 நாட்களாக மழை பெய்து வந்தது. இந்நிலையில் நேற்று (அக்.,26) நள்ளிரவு முதல் வானிலையில் திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்டதால் பனிக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பே குளிர்காலம் தொடங்கி விட்டது என எண்ணும் வகையில் கடுமையான மூடு பனி நிலவி வருகிறது.
நேற்று மாலை முதல் பனி பெய்த நிலையில் இன்று (அக்.,27) காலை 8:00 மணிவரை கடுமையான மூடுபனி நிலவியது.
இதனால், சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை, சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெளிவாக தெரியாத நிலையில் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்கை எரிய விட்டுச் சென்றனர்.
முதியவர்கள், குழந்தைகள், காலையில் வேலைக்கு செல்வோர் மற்றும் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வோர் மார்கழி மாதம் போல் ஸ்வெட்டர் அணிந்து சென்றனர்.