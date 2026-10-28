/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மூங்கில்துறைப்பட்டு ஊராட்சி அலுவலகத்தில் உணவு திருவிழா
மூங்கில்துறைப்பட்டு ஊராட்சி அலுவலகத்தில் உணவு திருவிழா
மூங்கில்துறைப்பட்டு ஊராட்சி அலுவலகத்தில் உணவு திருவிழா
UPDATED : அக் 28, 2026 07:19 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:19 PM
அ நிறம் | அளவு
மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு ஊராட்சி அலுவலகத்தில் உணவு திருவிழா நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, சங்கராபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அழகுராஜா தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்து பாரம்பரிய உணவு வகைகளை பார்வையிட்டு, சாப்பிட்டு அதன் மருத்துவ குணங்கள் குறித்து பேசினார். உணவு திருவிழாவில் அப்பகுதி மக்கள் திரளாக வந்து பார்வையிட்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் த.வெ.க., ஒன்றிய செயலாளர் குமார், ஊராட்சி செயலாளர் பாண்டுரங்கன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.