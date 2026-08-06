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﻿ மணிமுக்தா அணை ஷட்டர் பகுதியில் ஆய்வுக்காக நடைபாலம் அமைப்பு

﻿ மணிமுக்தா அணை ஷட்டர் பகுதியில் ஆய்வுக்காக நடைபாலம் அமைப்பு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:37 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:37 AM

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கள்ளக்குறிச்சி: -: சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தா அணையில் தண்ணீர் வெளியேறும் ஷட்டர்கள் பகுதியில் பருவ மழை காலங்களில் ஆய்வு பணிக்காக நடைபாலம் (இன்ஸ்பெக் ஷன் பிரிட்ஜ்) அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த சூளாங்குறிச்சியில் 36 அடி உயரம் (736.96 மில்லியன் கன அடி) கொள்ளளவு கொண்ட மணிமுக்தா அணை உள்ளது. மழைக்காலத்தில் அணையில் தண்ணீர் சேமித்து வைக்கப்பட்டு, விவசாயத்திற்காக பாசன கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் திறக்கப்படுவது வழக்கம். இதன் மூலம் புதிய மற்றும் பழைய பாசன பகுதியில் உள்ள 5,493 ஏக்கர் பரப்பளவிலான விளைநிலங்கள் பயன்பெறும்.

கனமழை பெய்யும் போது 3 பழைய ஷட்டர்கள் மற்றும் 4 புதிய ஷட்டர்கள் வழியாக மணிமுக்தா ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்படும். இதனால் ஆற்றில் உள்ள அணைக்கட்டுகள் நிரம்புவதுடன், அருகாமையில் உள்ள ஏரிகளுக்கும் தண்ணீர் செல்லும். அணையில் முழு கொள்ளளவு தண்ணீர் தேக்கி வைத்தால் சுற்று வட்டார 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நிலத்தடிநீர் மட்டம் உயரும்.

அணையில் இருந்த மூன்று பழைய ஷட்டர்கள் துருப்பிடித்து வலுவிழந்த நிலையில், 30 அடிக்கு மேல் தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, கடந்த 2025ம் ஆண்டு செப்., மாதம் பழைய ஷட்டர்கள் புதுப்பித்தல் உட்பட பல்வேறு பணிகளுக்காக ரூ.20.76 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அணையில் இருந்த தண்ணீர் குறைந்ததும் வலுவிழந்த ஷட்டர்கள் அகற்றப்பட்டு புதிய ைஹட்ராலிக் ஷட்டர்கள் அமைக்கப்பட்டது.

மேலும், தண்ணீர் வெளியேறும் பழைய ஷட்டர்கள் பகுதியில் ஆய்வு செய்தவற்காக புதிதாக நடைபாலம் (இன்ஸ்பெக் ஷன் பிரிட்ஜ்) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை பருவ மழை காலங்களில் அணையின் ஷட்டர்கள், கீழ்நிலை கட்டமைப்புகள், ஷட்டர்கள் சரியாக இயங்குகிறா, கான்கிரீட் சுவர்களின் தன்மைகள், பாலத்தின் அடிப்பகுதியில் ஏதேனும் விரிசல்கள், சிதைகள் உள்ளதா, ஆற்றில் வெளியேறும் தண்ணீரின் அளவை கண்காணிக்கும் பொருட்டும், அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வெளிநபர்கள் நுழையாதவாறு பாதுகாப்பு கூண்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அணையில் ஷட்டர்கள் பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்துள்ளது.

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