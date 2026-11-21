UPDATED : நவ 20, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில், காங்., சார்பில் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா 109வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி நான்கு முனை சந்திப்பில் நடந்த விழாவிற்கு, வட்டார தலைவர் சரண்ராஜ் தலைமை தாங்கினார். முன்னாள் மாவட்ட தலைவர்கள் தனபால், இளையராஜா, தியாகதுருகம் நகர தலைவர் முருகன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். நகர பொறுப்பாளர் வழக்கறிஞர் திருப்புதிராஜ் வரவேற்றார்.
விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர் காங்., மாவட்ட தலைவர் இதாயத்துல்லா இந்திரா படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி, பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினார்.
தலைமை நிலைய பேச்சாளர் ராமலிங்க ஜோதி, மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் முத்தமிழ்ச்செல்வி, வட்டார தலைவர்கள் செல்வராஜ், முனியப்பன், ஜான் பாஸ்கோ, ஸ்டீபன் ராஜ், அணித்தலைவர்கள் மாரியாபிள்ளை, பெரியசாமி, கலியமூர்த்தி, ராஜு, தங்கத்தமிழன், மாவட்ட நிர்வாகிகள் குணசேகரன், காசிலிங்கம், காஜா மொய்தீன், கவுதம்கான் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.