மூல காட்டில் கோவில் உண்டியலை திருட முயற்சித்த நான்கு பேர் கைது
மூல காட்டில் கோவில் உண்டியலை திருட முயற்சித்த நான்கு பேர் கைது
ADDED : அக் 21, 2026 04:58 PM
மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே உள்ள மூலக்காட்டில் கோவில் உண்டியலை திருட முயற்சித்த நான்கு பேரை வட பொன்பரப்பி போலீசார் கைது செய்தனர்.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த மூலக்காடு மலை அடிவாரத்தில் மிக பழமையான பாட்டப்பன் கோவில் உள்ளது
இக்கோவிலில் இன்று புதுப்பேட்டை கிராமத்தை சேர்ந்த தனபால் மகன் சக்தி, 21; புத்திராம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த தாண்டவராயன் மகன் அன்பழகன், 19; தடுத்தா பிள்ளை மகன் முருகன், 17; ஆத்துார் பழனியாபுரி கிராமத்தை சேர்ந்த பெரியசாமி மகன் ரித்திஷ் ,16; ஆகிய நான்கு பேர் சேர்ந்து கோவில் உண்டியலை திருட முயற்சித்த போது அப்பகுதியில் வயல்வெளியில் வேலை செய்திருந்த பொதுமக்கள் , நான்கு பேரை பிடித்து வட பொன்பரப்பி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இது குறித்து வட பொன்பரப்பி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.