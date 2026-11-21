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உளுந்துார்பேட்டை பெரிய ஏரியில் இரை தேடி குவிந்த கொக்குகள்
உளுந்துார்பேட்டை பெரிய ஏரியில் இரை தேடி குவிந்த கொக்குகள்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை பெரிய ஏரியில் ஒரே இடத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட வெள்ளை நிற கொக்குகள் இரை தேடி குவிந்தன.
உளுந்துார்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பெரிய ஏரியில் ஒரே இடத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட வெள்ளை நிற கொக்குகள் கூட்டம் கூட்டமாக குவிந்து இரை தேடியது காண்போரை வெகுவாக கவர்ந்தது.
ஒரே இடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வெண்ணிற கொக்குகள் அணிவகுத்து ஏரி பகுதி முழுவதும் வெண்ணிறமாக காட்சியளிக்கும் வகையில் மிகவும் ரம்மியமாக இருந்தது.
அந்த வழியாகச் சென்ற பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் இந்த அழகிய காட்சியை கண்டு ரசித்து சென்றனர்.