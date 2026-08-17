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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ காசோலையில் நீதிபதி போல போலியாக கையெழுத்திட்டு ரூ.38.79 லட்சம் மோசடி பெண் உதவி தலைமை பதிவாளருக்கு ‘37 ஆண்டு’

காசோலையில் நீதிபதி போல போலியாக கையெழுத்திட்டு ரூ.38.79 லட்சம் மோசடி பெண் உதவி தலைமை பதிவாளருக்கு ‘37 ஆண்டு’

காசோலையில் நீதிபதி போல போலியாக கையெழுத்திட்டு ரூ.38.79 லட்சம் மோசடி பெண் உதவி தலைமை பதிவாளருக்கு ‘37 ஆண்டு’

ADDED : ஆக 14, 2026 07:25 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:25 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் நீதிமன்ற காசோலையில் நீதிபதியின் கையெழுத்தை போல போலியாக கையொப்பமிட்டு 38.79 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் முன்னாள் சார்பு நீதிமன்ற உதவி பதிவாளருக்கு 37 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், மேலும் 2 பேருக்கு தலா 22 ஆண்டு சிறை தண்டனையும் விதித்து கள்ளக்குறிச்சி கோர்ட்டில் தீர்ப்ப வழங்கப்படடது.

கள்ளக்குறிச்சி நகர பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜாராம் மனைவி அறிவுச்செல்வி, 57; இவர், கடந்த 2008 முதல் 2015ம் ஆண்டு வரை கள்ளக்குறிச்சி சார்பு நீதிமன்றத்தில் உதவி பதிவாளராக பணிபுரிந்தார்.

அப்போது, வாகன விபத்து இழப்பீடு வழக்கு உட்பட பல்வேறு வழக்குகளில் பல லட்ச ரூபாய்க்கு நீதிமன்ற காசோலை வழங்கப்பட்டது. இந்த காசோலைகளில் இருந்த கையொப்பம் சந்தேகிக்கும்படியாக இருந்ததாக புகார் எழுந்தது.

அதன்பேரில், அப்போதைய நீதிபதி சுரேஷ் சென்னை ஐகோர்ட்டுக்கு தகவல் அளித்தார். ஐகோரட் உத்தரவின்பேரில், காசோலைகள் மற்றும் பணபரிவர்த்தனைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. 

அதில், சந்தேகிக்கும் வகையில் இருந்த வாகன இழப்பீடு வழக்குகள், கலைமகள் சபா மற்றும் இ.சி.எஸ்., பண பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட நீதிமன்ற காசோலை மற்றும் ரீபேமெண்ட் ரிஜிஸ்தர், லெட்ஜர் உள்ளிட்ட ஆவண பதிவுகளில் இருந்த கையொப்பமும், வழக்கில் தொடர்புடைய நீதிபதிகள், மனுதாரர்கள், தலைமை பதிவாளர்கள் மற்றும் மனுதாரரின் வழக்கறிஞர்களின் மாதிரி கையொப்பங்கள் ஆய்வுக்காக சென்னை தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது.

இதில், கையொப்பங்கள் வேறுபட்டு இருந்தது உறுதியானது. மேலும், காசோலையில் இருந்த கையொப்பமும் உதவி பதிவாளராக பணிபுரிந்த அறிவுச்செல்வியின் கையெழுத்தும் ஒன்றாக இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, அப்போதைய கள்ளக்குறிச்சி முதன்மை சார்பு நீதிபதி சுரேஷ் அளித்த புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ராஜாராம் மனைவி அறிவுச்செல்வி, 57; இவரது மகன் வரதராஜன், 36; அரியலுார் மாவட்டம், உடையார்பாளையம் தாலுகா, கடாரம் கொண்டான் பகுதியைச் சேர்ந்த வீரன் மகன் தமிழரசன், 41; திருப்பூர் மாவட்டம், தங்கவேலு மகன் செந்தில்குமார், 45; ஆகிய 4 பேர் மீது விழுப்புரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., இன்ஸ்பெக்டர் ரேவதி தலைமையிலான போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

விசாரணையில், அறிவுச்செல்வி நீதிமன்ற ஆவணங்களில் திருத்தம் செய்து, காசோலையில் நீதிபதியின் கையெழுத்தை போலியாக போட்டதும், 3 வாகன விபத்து இழப்பீடு வழக்கு உட்பட 5 வழக்குகள் மற்றும் ஒரு இ.சி.எஸ்., பரிவர்த்தனையில் 38 லட்சத்து 79 ஆயிரத்து 982 ரூபாய் கையாடல் செய்ததும் உறுதியானது.

காசோலைகள் மற்றும் இ.சி.எஸ்., பண பரிவர்த்தனை மூலம் அறிவுச்செல்வி, இவரது மகன் வரதராஜன் மற்றும் தமிழரசன் வங்கி கணக்குகளில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழரசன் தனது வங்கி கணக்கில் வந்த பணத்திற்கு குறிப்பிட்ட தொகையை கமிஷனாக பெற்றுக்கொண்டு மீதி பணத்தை அறிவுச்செல்வியிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

இவ்வழக்கு விசாரணை கள்ளக்குறிச்சி தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் தேவச்சந்திரன் ஆஜரானார்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி செந்தில்குமார் ராஜவேல், போலியாக கையெழுத்திட்ட அறிவுச்செல்விக்கு 37 ஆண்டு சிறையும், 31 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார்.

அதேபோல், வரதராஜன் மற்றும் தமிழரசன் ஆகியோருக்கு தலா 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 12 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். செந்தில்குமார் வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.

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