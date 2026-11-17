இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா கேட்டுபூம்பூம் மாட்டுக்காரர் சமூகத்தினர் மனு
இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா கேட்டுபூம்பூம் மாட்டுக்காரர் சமூகத்தினர் மனு
ADDED : நவ 16, 2026 05:57 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே வசிக்கும் பூம்பூம் மாட்டுக்கார் சமூகத்தினர், இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா கேட்டு மனு அளித்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த நிறைமதி கிராமத்தில் வசிக்கும் பூம்பூம் மாட்டுக்காரர் சமூகத்தினர், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,16) கோரிக்கை மனு அளித்தனர். அதில் கூறியிருப்பதாவது: நிறைமதி பகுதியில் இந்து ஆதியன் எனப்படும் பூம்பூம் மாட்டுக்காரர் குடும்பத்தினர், 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசித்து வருகிறோம். எங்களுக்கு சொந்தமாக வீடோ, வீட்டு மனையோ இல்லை. இதனால், திறந்த வெளியில் வசிக்கும் நாங்கள் மழைக்காலங்களில் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறோம். இரவு நேரங்களில் பாம்பு, தேள் போன்ற விஷ ஜந்துகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், தினமும் அச்சத்துடனேயே அங்கு வசித்து வருகிறோம்.
இதனால், எங்களுக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்கக்கோரி, பலமுறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் உள்ளது. எனவே, எங்கள் மனுக்கள் மீது விசாரணை நடத்தி, இலவச வீட்டுமனைப்பட்டா விரைவில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.