/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/இலவச மருத்துவ முகாம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:57 AM
ADDED : நவ 16, 2026 08:42 PM
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மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
திருவண்ணாமலை அருணை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை சார்பில் நடந்த இலவச மருத்துவ முகாமிற்கு, தி.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர் அசோக்குமார் தலைமை தாங்கி, துவக்கி வைத்தார். இந்த முகாமில், மூங்கில்துறைப்பட்டு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமத்திலிருந்து பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டனர்.
தி.மு.க., மாணவரணி அமைப்பாளர் விசய்ஆனந்த், முன்னாள் துணை சேர்மன் அஞ்சலை கோவிந்தராஜ், திமுக நிர்வாகிகள், மருத்துவ குழுவிரன் பங்கேற்றனர்.