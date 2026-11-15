காஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்து பலி எண்ணிக்கை 2 ஆக உயர்ந்தது
காஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்து பலி எண்ணிக்கை 2 ஆக உயர்ந்தது
UPDATED : நவ 14, 2026 05:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:52 PM
திருக்கோவிலுார்: அரகண்டநல்லுர் அருகே காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து சிறுவன் பலியான சம்பவத்தில், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த தந்தையும் இறந்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லுார் அடுத்த வீரசோழபுரம் காலனியைச் சேர்ந்தவர் மூர்த்தி, 47; திருக்கோவிலுார் ஊர்க்காவல் படையில் பணிபுரிந்து வந்தார். வீட்டில் சொந்தமாக மளிகை கடையும் நடத்தி வருகிறார். கடந்த 7ம் தேதி வீட்டில் காஸ் கசிவு காரணமாக ஏற்பட்டு சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் கான்கிரீட் வீடு இடிந்து தரைமட்டமானது.
இந்த விபத்தில், மூர்த்தியின் மகன் பத்ரி, 12; இறந்தார். மூர்த்தி அவரது மனைவி சரண்யா, 42; தங்கை சுமதி, 37; காசி மகன் பிரபா, 38; ஆகியோரும் காயமடைந்தனர். காயமடைந்தவர்கள் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
அரகண்டநல்லுார் போலீசார் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த மூர்த்தி நேற்று முன்தினம் இறந்தார்.
ஏற்கனவே இறந்த சிறுவனின் உடலை உறவினர்கள் வாங்க மறுத்து வருகின்றனர். தற்போது மூர்த்தியும் இறந்த நிலையில் அரசு நிவாரணம் வழங்கக் கோரி உறவினர்கள் தொடர்ந்து பிரேத பரிசோதனைக்கு ஒப்புக் கொள்ளாமல் உடல்களை வாங்க மறுப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
போலீசார் உறவினர்களுடன் தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். எனவே இன்று 15ம் தேதி உறவினர்களின் ஒப்புதலுடன் பிரேத பரிசோதனை செய்து உடலை ஒப்படைத்தாலும், அரசு நிவாரணம் அறிவிக்கும் வரை போராடுவோம் என உறவினர்கள் தரப்பில் தெரிவித்து வருகின்றனர் இச்சம்பவம் வீரசோழபுரம் கிராமத்தில் தொடர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.