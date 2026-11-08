காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து சிறுவன் பலி தந்தை உட்பட 4 பேர் படுகாயம்: அரகண்டநல்லுார் அருகே சோகம்
காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து சிறுவன் பலி தந்தை உட்பட 4 பேர் படுகாயம்: அரகண்டநல்லுார் அருகே சோகம்
ADDED : நவ 07, 2026 04:27 PM
திருக்கோவிலுார்: அரகண்டநல்லுார் அருகே சிலிண்டரில் இருந்து காஸ் கசிந்து வெடித்ததில் சிறுவன் இறந்த நிலையில், தந்தை உட்பட 4 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லுார் அடுத்த வீரசோழபுரம் காலனியைச் சேர்ந்தவர் ராமு மகன் மூர்த்தி, 47; திருக்கோவிலுார் ஊர்க்காவல் படையில் பணியாற்றி வருகிறார். வீட்டில் சொந்தமாக மளிகை கடையும் நடத்தி வருகிறார்.
அவரது வீட்டில் இன்று (நவ.,7) காலை 9:40 மணியளவில் பலத்த வெடி சத்தம் கேட்டது. இதில் கான்கிரீட் வீடு முற்றிலுமாக இடிந்து தரைமட்டமானது.
பயங்கர சத்தம் கேட்டு கிராம மக்கள் ஓடி வந்து இடிபாடுகளை அகற்றிய போது மூர்த்தியின் மூர்த்தியின் மகன் பத்ரி, 12; சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
இந்த விபத்தில் மூர்த்தி அவரது மனைவி சரண்யா, 42; தங்கை சுமதி, 37; காசி மகன் பிரபா, 38; ஆகியோரும் படுகாயமடைந்தனர்.
காயமடைந்த அனைவரும் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
தகவல் அறிந்த அரகண்டநல்லுார் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று ஜே.சி.பி., உதவியுடன் இடுபாடுகளை அகற்றி, வீவேறு யாராவது சிக்கி இருக்கிறார்களா என தேடினர்.
மாவட்ட எஸ்.பி., மதிவாணன், அரகண்டநல்லுார் இன்ஸ்பெக்டர் சங்கர் மற்றும் போலீசார் சம்பவம் குறித்து நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், தடயவியல் ஆய்வாளர்கள் தடயங்களை சேகரித்து விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் கிராமத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காஸ் கசிவே விபத்திற்கு காரணம்?
வீட்டின் கதவு மற்றும் ஜன்னல்கள் அடைக்கப்பட்ட சூழலில், காஸ் சிலிண்டரில் இருந்து முழுமையாக காஸ் கசிந்து வீடு முழுவதும் பரவி இருக்கும் நிலையில், வீட்டிற்குள் உள்ள பிரிட்ஜ் கம்ப்ரசர் கட் ஆப் ஆகி ஆன் ஆகியிருக்கம். அப்போது கசிவான காஸ் காரணமாக தீப்பற்றி வெடித்திருக்கலாம். அல்லது வீட்டிற்குள் காஸ் கசிவு தெரியாமல் ஸ்விட்ச் ஆன் செய்திருந்தால் தீப்பிடித்து வெடித்திருக்கலாம் என காஸ் ஏஜன்சி உரிமையாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும் விபத்துக்கான உண்மை காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.