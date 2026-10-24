தலைமுறைகள் தாண்டிய வலிமை நவீன கட்டுமானத்தின் புதிய அத்தியாயம்: ஏ.எஸ்.ஆர்., கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்
தலைமுறைகள் தாண்டிய வலிமை நவீன கட்டுமானத்தின் புதிய அத்தியாயம்: ஏ.எஸ்.ஆர்., கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:36 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:34 PM
திருக்கோவிலுார் ஏ.எஸ்.ஆர்., கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் அனுபவம், மனிதவளம், நேர்மையை மூலதனமாக கொண்டு அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் முத்திரை பதித்து வருகிறது.
இது குறித்து உரிமையாளர் பாரதி கூறியதாவது:
நீண்டநாள் அனுபவத்தின் வாயிலாக கட்டுமானத் துறையில் முத்திரை பதித்து வருகிறோம். இதன் மூலம் அரசு கட்டடங்கள்‚ மருத்துவமனை‚ பள்ளிகள்‚ பஸ் நிலையம்‚ நீச்சல் குளம்‚ தனியார் அலுவலக கட்டடங்கள்‚ அரசு குடியிருப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுமானப் பணிகளை திறம்பட மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
குறிப்பாக வீடு கட்ட நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் எண்ண ஓட்டத்திற்கு ஏற்ப அடிப்படை கட்டட வரைபடத்தில் துவங்கி‚ வடிவமைப்பு, உள் அலங்காரம்‚ வெளி அலங்காரம்‚ வாஸ்து முறைப்படி கற்பனைக்கேற்ற அழகிய வீடுகளை குறிப்பிட்ட காலக் கெடுவிற்குள்‚ தரமாகவும்‚ நேர்மையாகவும் பணிகளை மேற்கொள்கிறோம்.
இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் நம்பிக்கையுடன் எங்களை அணுகுவதால் ஏராளமான வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. கோவில்‚ பழங்கால கட்டடங்கள்‚ பழமை மாறாமல் நவீன முறையில் புதுப்பிக்கும் திறமையான தொழிலாளர்களை கொண்டிருப்பதால்‚ இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் கோவில் புணரமைப்பு உள்ளிட்ட தொன்மையான பணிகளையும் எங்கள் நிறுவனம் சிறப்பாக செய்து வருகிறது.
அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் பணிகளை விரைவாகவும்‚ நேர்மையாகவும் முடித்து கொடுப்பதன் மூலம் நுகர்வோர் மத்தியில் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளது. கட்டுமானப் பொருட்கள் அனைத்தும் நிறுவனத்திடமே உள்ளதால் பணிகளை விரைவாகவும்‚ குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் முடித்து கொடுக்க வசதியாகிறது. சிறந்த சேவையை பாராட்டி பல்வேறு நிறுவனங்கள் சார்பில் பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு வீடு என்பது வெறும் செங்கற்களாலும், சிமென்ட்டாலும் கட்டப்படும் வெறும் கட்டடம் மட்டுமல்ல. அது ஒரு குடும்பத்தின் தலைமுறை கனவு. உழைப்பு, அன்பின் வடிவமாக இருக்க வேண்டும்.
இதனை மனதில் கொண்டு உண்மை, தொழிலில் நேர்மை, சமரசம் இல்லா உறுதித் தன்மையுடன் செயலாற்றுவதே எங்கள் நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு காரணம். கட்டுமான துறையில் சாதனை படைத்துவரும் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள 94431 62476 எண்ணில் அழைக்கலாம்..
இவ்வாறு பாரதி கூறினார்.