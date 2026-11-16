தாய் கண்டிப்பு சிறுமி மாயம்

ADDED : நவ 15, 2026 07:55 PM
கள்ளக்குறிச்சி: தாய் கண்டித்ததால் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மாயமான சிறுமி குறித்து போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த தென்கீரனுாரை சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி, அதே பகுதியில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் 8ம் வகுப்பு படிக்கிறார். நேற்று (நவ.,14) மாலை சரியாக படிக்காத சிறுமியை அவரது தாய் கண்டித்துள்ளார். இதனால் கோபித்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டு சென்றுவீடு திரும்பவில்லை. பல இடங்களில் தேடிப்பார்த்தும் அவர் எங்கு சென்றார் என்ற விபரம் தெரியவில்லை.
இது தொடர்பாக சிறுமியின் தாயார் கொடுத்துள்ள புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இதற்கிடையில் கள்ளக்குறிச்சி புறநகர் பஸ்நிலையத்திற்கு சிறுமி சென்றது அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதவாகியுள்ளது. அதன் பிறகு அவர் எங்கு சென்றார் என்ற விபரம் தெரியவில்லை.
சிறுமி மாயமானது குறித்து 8 போலீசார் நான்கு குழுக்களாக பிரிந்து சென்னை, விழுப்புரம், சேலம் உள்ளிட்ட நகர பகுதிகளுக்கு சென்று தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.