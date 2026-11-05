உளுந்துார்பேட்டை வாரச்சந்தையில் ஆடு விற்பனை மந்தம்: விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
உளுந்துார்பேட்டை வாரச்சந்தையில் ஆடு விற்பனை மந்தம்: விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:18 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை ஆட்டு வாரச்சந்தையில் ஆடு விற்பனை மந்தமாக இருந்ததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.
உளுந்துார்பேட்டையில் சேலம் சாலையில் டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் எதிரே புதன் கிழமை தோறும் ஆட்டு வார சந்தை நடப்பது வழக்கம். இந்த ஆட்டு வார சந்தையில் முக்கிய பண்டிகை நாட்களான ரம்ஜான், பக்ரீத், தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகை காலங்களில் ஆடுகளின் வரத்து அதிகரிப்பதோடு வியாபாரிகளும் அதிக அளவில் வருவதால் விற்பனை அதிகமாகவே இருக்கும்.
இந்த சந்தையில் பண்டிகை காலங்களில் ஆடுகளில் விற்பனை ரூ.ஒரு கோடி முதல் 4 கோடி வரை விற்பனையாகியுள்ளது. ஆனால் இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நடந்த ஆட்டு வார சந்தையில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வியாபாரம் நடைபெறவில்லை. வழக்கமாக கோடிகளைத் தாண்டும் விற்பனை, இந்தாண்டு பல லட்சங்களில் முடிந்ததாக வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
இதற்கு காரணம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி பண்டிகை வருவதோடு, அதே நாளில் அமாவாசை வருவதால் இந்த விற்பனை குறைந்துள்ளது. அதே நேரம் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முந்தைய நாட்களில் அருகில் உள்ள தியாகதுருகம், வேப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆட்டு வார சந்தை நடப்பதால் வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் ஆடுகளை வாங்கவும், விற்பதற்காக செல்கின்றனர்.
உளுந்தூர்பேட்டை ஆட்டு வார சந்தையில் அதிக வரத்தை இல்லாததால் வியாபாரிகள், விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.