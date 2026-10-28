/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வெள்ளாடுகள் திருட்டு போலீஸ் விசாரணை
ADDED : அக் 28, 2026 10:41 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: நின்னையூரில் விளைநிலத்தில் இருந்த 6 வெள்ளாடுகளை திருடிய நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த நின்னையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வைத்திலிங்கம் மகன் அரிகோவிந்தன், 38; விவசாயி. இவர், 6 வெள்ளாடுகளை வளர்த்து வருகிறார். இன்று (அக்.,28) இன்று பார்த்தபோது பட்டியில் இருந்த 6 ஆடுகளும் திருடு போனது தெரியவந்தது.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, ஆடுகளை திருடிய நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.