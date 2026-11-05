அத்தியூர் வார சந்தையில் ரூ.1.50 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
அத்தியூர் வார சந்தையில் ரூ.1.50 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:17 PM
ரிஷிவந்தியம்: அத்தியூர் வார சந்தையில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 1.50 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனை நடந்தது.
வாணாபுரம் அடுத்த அத்தியூரில் வாரம் தோறும் செவ்வாய்கிழமை வார சந்தை நடைபெறுகிறது.
இதில், காலையில் ஆடுகள் விற்பனை அமோகமாக இருக்கும் என்பதால், திருவண்ணாமலை, சேலம், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கால்நடை வளர்ப்பவர்கள், விவசாயிகள் தங்களது ஆடுகளை விற்பனை செய்வர்.
அதேபோல், மாவட்டத்தில் உள்ள வியாபாரிகள், இறைச்சி கடைக்காரர்கள், விவசாயிகள் தங்களுக்கு தேவையான ஆடுகளை வாங்குவர். சாதாரண நாட்களில் 50 லட்சம் முதல் 80 லட்சம் ரூபாய் வரை வர்த்தகம் நடைபெறும்.
வரும் 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை என்பதால் பெரும்பாலானோர் வீடுகளில் இறைச்சி உணவு சமைப்பது வழக்கம்.
இதையொட்டி, வழக்கத்திற்கு மாறாக ஏராளமான ஆடுகள் விற்பனைக்காக நேற்று கொண்டு வரப்பட்டது. அதேபோல், ஆடுகளை வாங்குவதற்கும் திரளான வியாபாரிகள் வந்தனர்.
இதனால், நேற்று காலை 6 மணி முதல் 7:30 மணி வாணாபுரம் – சங்கராபுரம் சாலையில் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது. பண்டிகை நாள் என்பதால் ஒரு ஆட்டின் விலை 5,000 ரூபாய் முதல் 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.
நேற்று நடந்த வார சந்தையில் 1.50 கோடி ரூபாய் வரை ஆடுகள் விற்பனை நடந்தது.