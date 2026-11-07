தேசிய அளவிலான ஜம்ப்ரோப் போட்டியில் கள்ளக்குறிச்சி மாணவருக்கு தங்கபதக்கம்
தேசிய அளவிலான ஜம்ப்ரோப் போட்டியில் கள்ளக்குறிச்சி மாணவருக்கு தங்கபதக்கம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:47 PM
சங்கராபுரம்: உத்திரபிரதேச மாநிலம் மீரட்டில் நடந்த தேசிய அளவிலான ஜம்ப்ரோப் போட்டியில் கள்ளக்குறிச்சி மாணவர்கள் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
உத்திரபிரதேச மாநிலம் மீரட்டில் சிபிஎஸ்ஈ பள்ளிகளுக்கு இடையே தேசிய அளவிலான ஜம்ப்ரோப் போட்டி கடந்த சனி,ஞாயறு அன்று நடந்தது.
இப் போட்டியில் 72 பள்ளிகள் மற்றும் 600 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.தமிழ்நாடு ஜம்ப்ரோப் அசோசியேஷன் சார்பில் கள்ளக்குறிச்சி மாணவர்கள் 8 பேர் போட்டியில் கலந்துகொண்டனர்.
14 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு இடையேயான போட்டி பிரிவில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களில் மோகித் சீனிவாசா ஸ்பீடு பிரிண்ட் பிரிவில் தங்க பதக்கமும்,பிரத்திமானா எண்டுரன்ஸ் பிரிவில் வெள்ளி பதக்கமும் வென்றனர்.மேலும் ஒட்டு மொத்த சாம்பியன் ஷிப்பில் 14 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் தேசிய அளவில் இரண்டாமிடம் பெற்றனர்.
சாதனை படைத்த மாணவர்களை தமிழ்நாடு ஜம்ப்ரோப் அசோசியேஷன் சி.ஈ.ஓ., திருமலை தமிழரசன்,மாநில செயலாளர் சுகுமாறன்,கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட செயலாளர் குசேலன் ஆகியோர் பாராட்டினர்.
பயிற்சியாளர்கள் சூரியமுர்த்தி,தமிழ்செல்வன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.