அரசு பஸ்சை சிறை பிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்

UPDATED : நவ 02, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
சின்னசேலம்: திம்மாபுரம் கிராமத்தில் அரசு பஸ்சை சிறை பிடித்து பொதுமக்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
சின்னசேலம் அடுத்த திம்மாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் செய்த வேலைக்கு முறையாக ஊதியம் வழங்கவில்லை. கடந்த 6 மாதங்களாக ஊராட்சியில் முறையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படவில்லை.
மேலும், ஊராட்சி செயலாளர் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் பொதுமக்கள் ஒன்றிய அலுவலர்களுக்கு புகார் அளித்திருந்தனர். இதற்கு ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் ஒன்றிய அலுவலர்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் நேற்று காலை 9:00 மணியளவில் நா.குப்பத்திலிருந்து சின்னசேலம் நோக்கிச் சென்ற அரசு பஸ்சை சிறைபிடித்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற சின்னசேலம் போலீசார் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அதிகாரிகளிடம் கூறி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். அதனையேற்று 10:00 மணிக்கு அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.