/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/குறைகேட்புக் கூட்டம்: 751 மனுக்கள் குவிந்தன
UPDATED : அக் 13, 2026 05:25 AM
ADDED : அக் 12, 2026 05:37 PM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் 751 மனுக்கள் பெறப்பட்டது.
கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில், பட்டா மாற்றம், இலவச வீட்டு மனை பட்டா கோருதல், நிலம் அளவீடு, சாலை அமைத்தல், ஏரி துார்வாருதல், கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல் உட்பட பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த கோரிக்கை மற்றும் புகார் மனுக்களை பொதுமக்கள் அளித்தனர்.
பொதுமக்களிடமிருந்து 751 மனுக்கள் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு தீர்வு காணுமாறு சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார். டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனித்துணை ஆட்சியர் சுமதி உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.