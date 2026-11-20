/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/குட்கா விற்றவர் கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 20, 2026 12:04 AM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் விற்பனைக்காக குட்கா வைத்திருந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி சப்–இன்ஸ்பெக்டர் குமரேசன் மற்றும் போலீசார் நேற்று ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
கோட்டைமேட்டில் ராதாகிருஷ்ணன் மகன் ரமேஷ், 60; என்பவர் தனது மளிகைக் கடையில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட் களை விற்பனைக் காக வைத்திருந்தது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, ரமேஷை கைது செய்து, அவரிடமிருந்த குட்கா பாக்கெட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.