சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு பொருட்கள் வீடு, வீடாக எடுத்துச் சென்று விற்பனை
சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு பொருட்கள் வீடு, வீடாக எடுத்துச் சென்று விற்பனை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி நகர பகுதியில் கூட்டுறவுத் துறை சார்பில் சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு பொருட்கள் வாகனம் மூலம் வீடு, வீடாக எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கூட்டுறவுத்துறை சார்பில், கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, உளுந்தம் பருப்பு, தனியா, மிளகாய், புளி, கடுகு, சோம்பு, சீரகம், பூண்டு ஆகிய 10 பொருட்கள் அடங்கிய சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு 200 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
அதேபோல், பெரிய வெங்காயம், தக்காளி, கத்தரி, உருளைக்கிழங்கு, கேரட், பீன்ஸ், பச்சை மிளகாய், எலுமிச்சை, இஞ்சி, தேங்காய் ஆகிய 10 பொருட்கள் அடங்கிய 10 காய்கறி தொகுப்பு 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
கூட்டுறவுத்துறை சார்பில் விற்பனை செய்யப்படும் மளிகைத் தொகுப்பு பொருட்களுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்தது.
குறிப்பாக, காய்கறி தொகுப்பினை வாங்க பொதுமக்கள் அதிகளவு ஆர்வம் காட்டினர்.
இந்நிலையில், பொதுமக்கள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலைக்கு வந்து செல்லும் சிரமத்தை தவிர்ப்பதற்காக, சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு விற்பனையை நடமாடும் வாகனம் மூலம் விற்பனை செய்ய முடிவு செய்தனர்.
அதன்படி, கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி பகுதியில் காய்கறி தொகுப்பு பொருட்கள் வீடு, வீடாக கொண்டு சென்று விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதனை கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன் ஆய்வு செய்தார். மாவட்டத்தில் 600 பேருக்கு சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு வழங்க இலக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால், பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்ததால், கூடுதலாக வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டு 702 பேருக்கு காய்கறி தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வாகனம் மூலம் 199 பேருக்கு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது.