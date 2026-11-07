/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/குடும்பத் தகராறில் கணவர் தற்கொலை
ADDED : நவ 06, 2026 08:26 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுார் அருகே குடும்பத் தகராறில் கணவர் பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த தேவியானந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் காசிநாதன் மகன் மணிகண்டன், 27; நெல் அறுவடை இயந்திர டிரைவர். இவரது மனைவி சினேகா, 25; திருமணமாகி 4 ஆண்டுகளாகிறது.
இந்நிலையில் கணவன், மனைவிக்குமிடையே குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டது. இதனால், மனமுடைந்த மணிகண்டன் நேற்று (நவ.,5) இரவு பூச்சி மருந்து குடித்து மயங்கி விழுந்தார்.
உடன் உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு அவர் இறந்தார்.
இது குறித்து திருநாவலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.