/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வீடுகளுக்கு நேரில் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கல்
ADDED : நவ 02, 2026 09:06 PM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: முதல்வரின் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் நாளை 4ம் தேதி மற்றும் 5ம் தேதிகளில் முதியயோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ரேஷன் கார்டுதாரர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில் 70 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியோர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என 29 ஆயிரத்து 762 ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் உள்ளனர்.
நாளை 4ம் தேதி மற்றும் 5ம் தேதி பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.