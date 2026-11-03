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வீடுகளுக்கு நேரில் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கல்

வீடுகளுக்கு நேரில் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கல்

ADDED : நவ 02, 2026 09:06 PM

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ADDED : நவ 02, 2026 09:06 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: முதல்வரின் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் நாளை 4ம் தேதி மற்றும் 5ம் தேதிகளில் முதியயோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ரேஷன் கார்டுதாரர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:

மாவட்டத்தில் 70 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியோர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என 29 ஆயிரத்து 762 ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் உள்ளனர்.

நாளை 4ம் தேதி மற்றும் 5ம் தேதி பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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