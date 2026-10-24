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வட பொன்பரப்பில் சமுதாய நவீன கழிவறைக் கட்டடம் திறப்பு விழா
வட பொன்பரப்பில் சமுதாய நவீன கழிவறைக் கட்டடம் திறப்பு விழா
ADDED : அக் 20, 2026 08:05 PM
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மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே சமுதாய நவீன கழிவறைக் கட்டடம் திறப்பு விழா நடந்தது.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த வட பொன்பரப்பி பஸ் நிலையம் நிலையம் அருகே ஊராட்சி சார்பில் 7 லட்சத்து 85 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சமுதாய சுகாதார நவீன கழிவறைக் கட்டடம் கட்டிமுடிக்கப்பட்டு அதன் திறப்பு விழா நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
விழாவிற்கு, ஊராட்சி தலைவர் சிவமலை தலைமை தாங்கி திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து, ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சியாக பொது மக்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் ஊராட்சி துணைத் தலைவர் ரேணு, வார்டு உறுப்பினர்கள் சுப்ரமணி, பானு, பிரபு, ஜான்சி மேரி, அமுதா, லட்சுமி, ஷம்ஷாத், சாஹிரா தாஜின் உடனிருந்தனர். ஊராட்சி செயலாளர் பழனி நன்றி கூறினார்.