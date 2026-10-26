அரசு கல்லுாரியில் இன்னோடெக் கண்காட்சி

ADDED : செப் 23, 2026 05:32 PM
திருக்கோவிலுார் , செப். 24-
திருக்கோவிலுார அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் இன்னொடெக் எக்ஸ்போ கண்காட்சி நடந்தது.
திருக்கோவிலுார் அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் கணினி அறிவியல் துறை சார்பில் இன்னோடெக் எக்ஸ்போ தொழில்நுட்ப கண்காட்சி நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் சரஸ்வதி தலைமை தாங்கி, கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தார். கணினி துறை தலைவர் சீனு வரவேற்றார்.
மாணவ, மாணவிகள் உருவாக்கிய நவீன தொழில்நுட்ப படைப்புகள் மற்றும் செயலிகள், செயற்கை நுண்ணறிவு ரோபோடிக்ஸ் மற்றும் மென்பொருள் திட்டங்கள் காட்சிப் படுத்தப்பட்டிருந்தது. இதனை கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், பேராசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் பார்வையிட்டனர். கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்திய மாணவர்கள் அதற்கான விளக்கங்களை பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கினர்.
கணினி துறை பேராசிரியர் அந்தோணி பால்ராஜ், ஸ்டீபன் ராஜ், ராஜா நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.