விநியோக திட்ட பணியாளர்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சியில் புத்தாக்க பயிற்சி
விநியோக திட்ட பணியாளர்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சியில் புத்தாக்க பயிற்சி
UPDATED : நவ 14, 2026 04:00 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:56 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் பொது விநியோகத் திட்ட பணியாளர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சி நடந்தது.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த பயிற்சிக்கு, கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன் தலைமை தாங்கினார். விழுப்புரம் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலைய முதல்வர் (பொறுப்பு) நாகலட்சுமி வரவேற்றார். சரக துணைப்பதிவாளர்கள் ரகு, சாந்தி (பொது விநியோகத் திட்டம்) வாழ்த்தி பேசினர்.
சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக மனவளக்கலை பேராசிரியர் வெங்கடசுப்ரமணியன், ஓய்வு பெற்ற கூட்டுறவு சார்பதிவாளர்கள் ராமமுர்த்தி, புருஷோத்தமன், பட்டிமன்ற பேச்சாளர் தணிகைவேல் சிறப்புரையாற்றினர்.
யோகா மற்றும் உளவியல் அமைதிக்கான சாதனைகள், ரேஷன் பொருட்களை கடத்தினால் விற்பனையாளர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள், பதுக்கல் மற்றும் கள்ளச்சந்தையை தடுப்பதற்காக இயற்றப்பட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம் 1955, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு. எடை குறைபாட்டின் சட்ட விளைவுகள், முறைகேடு மற்றும் எடை குறைவின்றி மக்களுக்கு சரியான பொருட்களை வழங்குவதால் கிடைக்கும் திருப்தி.
ஏழை எளிய மக்களின் பசி போக்கும் உன்னத பணியில் நேர்மையாக செயல்படுவதால் பணியிடத்திலும், குடும்பத்திலும் தானாக உருவாகும் உண்மையான மன நிம்மதி, சமூக நன்மதிப்பு குறித்து விளக்கி கூறப்பட்டது. 105 பொது விநியோகத் திட்ட பணியாளர்களில் முதல் கட்டமாக 50 பேருக்கு புத்தாக்க பயிற்சி நடந்தது.
இதில், சார்பதிவாளர்கள் சண்முகவேல், சஞ்சீவி, மணிகண்டன், கிரண்குமார், அருஷா, அப்ரின்பானு, பொது விநியோகத் திட்ட முதுநிலை ஆய்வாளர்கள் கலையரசன், வினோத், குகன் மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அலுவலர்கள், ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றிய செயலாட்சியர் செல்வராசு நன்றி கூறினார்.