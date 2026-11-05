/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/நான்கு வழிச்சாலை பணி அதிகாரிகள் ஆய்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
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சின்னசேலம்: சின்னசேலம் பேரூராட்சி பகுதியில் நான்கு வழிச் சாலைப் பணி வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.
சின்னசேலம் பேரூராட்சி பகுதியில் நான்கு வழிச்சாலை பணிக்காக ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு பணிகள் ஜரூராக நடைபெற்று வருகிறது.
பஸ் நிலையத்தில் இருந்து பைபாஸ் வரை நடைபெற்று வரும் பணிகளை நேற்று முன்தினம் கள்ளக்குறிச்சி நெடுஞ்சாலைத் துறை கோட்டப் பொறியாளர் மணிமொழி, சின்ன சேலம் நெடுஞ்சாலைத் துறை உதவி பொறியாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.