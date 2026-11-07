மலைப்பகுதியில் உயர் வருமானம் தரும் பயிர் சாகுபடி திட்டத்திற்கு அறிவுறுத்தல்
மலைப்பகுதியில் உயர் வருமானம் தரும் பயிர் சாகுபடி திட்டத்திற்கு அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கல்வராயன்மலையில் மிளகு, காபி, ஜாதிக்காய் போன்ற உயர் வருமானம் தரக்கூடிய தோட்டக்கலை பயிர்களின் சாகுபடி பரப்பளவை அதிகரிப்பதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்த அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட தோட்டக்கலை மற்றும் மலை பயிர்கள் துறையின் சார்பில் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம், துளிநீரில் அதிக பயிர் நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட குழு கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்திற்கு கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார்.
கூட்டத்தில், தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் மற்றும் துளிநீரில் அதிக பயிர் நுண்ணீர் பாசனம் திட்டத்தின் கீழ் வரப்பெற்ற நிதி மற்றும் செலவினம், பயனாளிகள் தேர்வு விவரங்கள் குழு உறுப்பினர்களிடம் எடுத்துரைத்து குழுவின் ஒப்புதல் கோரப்பட்டது.
தொடர்ந்து, கல்வராயன்மலை வாழ் மக்களின் வாழ்வாதரம் மற்றும் வருமானத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், மலைப்பகுதிக்கு ஏற்ற மிளகு, காபி, ஜாதிக்காய் போன்ற உயர் வருமானம் தரக்கூடிய தோட்டக்கலைப் பயிர்களின் சாகுபடி பரப்பளவை அதிகரிப்பதற்கான புதிய திட்ட முன்மொழிவுகளை தயாரிக்க வேண்டும்.
மேலும், மாவட்டத்தில் சமவெளி பகுதியில் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய எலுமிச்சை மற்றும் கொய்யா ரகங்களை அறிமுகப்படுத்தி, சாகுபடி பரப்பளவை விரிவுப்படுத்துவதற்கான உரிய திட்டங்களை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்க வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
கூட்டத்தில் தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் காரல் மார்க்ஸ், வேளாண்மை இணை இயக்குநர் பேபி கலா, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர்(வேளாண்மை) ஜோதிபாசு உட்பட அலுவலர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.