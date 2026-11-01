அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 30, 2026 07:35 PM
கள்ளக்குறிச்சி: அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துமாறு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தில் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு குழு தலைவர் மலையரசன் எம்.பி., தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில் ரவிக்குமார் எம்.பி., கலெக்டர் பத்மஜா, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அருள்விக்னேஷ், ராகேஷ் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம், தேசிய வேளாண் சந்தை, கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார திட்டம், ஜல் ஜீவன் மிஷன் உள்ளிட்ட அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து அரசு திட்ட பணிகளில் நிலுவையிலுள்ள திட்டங்களில் அரசின் திட்ட தொகைகளை முழுமையாக பயன்படுத்தவும், துறை வாரியாக புதிய திட்ட பணிகளுக்கான கருத்துருக்களை விரைவாக அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கவும், அரசின் திட்டங்கள் குறித்து பயனாளிகள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளும் வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மேலும், மாவட்டத்தில் அரசின் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அரசின் திட்டங்களை தகுதியுள்ள பயனாளிகள் அனைவருக்கும் சென்று சேரும் வகையில் அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
டி.ஆர்.ஓ., ஜிவா, திட்ட இயக்குநர் ரமேஷ்குமார், மகளிர் திட்ட இயக்குநர் லலிதா உள்ளிட்ட அனைத்து துறை அரசு அலுவலர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.