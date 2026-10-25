அரசு மானியத்துடன் தொழில் கடன் ஒப்புதல் ஆணை வழங்கல்
அரசு மானியத்துடன் தொழில் கடன் ஒப்புதல் ஆணை வழங்கல்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட தொழில் மையம் மற்றும் மாவட்ட முன்னோடி வங்கி சார்பில் அரசு மானியத்துடன் கூடிய தொழில் கடன் வழங்கும் முகாம் நடந்தது.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கி, தேர்வு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளிடம் அரசு மானியத்துடன் கூடிய தொழில் கடன் ஒப்புதல் ஆணையினை வழங்கினார்.
முகாமில், அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம், படித்த வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம். தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 12 பேருக்கு 96 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் 26 லட்சத்து 89 ஆயிரம் ரூபாய் அரசு மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடனுக்கான ஒப்புதல் ஆணை வழங்கப்பட்டது.
அதேபோல் 17 பேருக்கு ஒரு கோடியே 14 லட்சத்து 83 ஆயிரம் திட்ட மதிப்பீட்டில் 23 லட்சத்து 20 ஆயிரம் அரசு மானியம் வழங்கப்பட்டது.
மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் சந்திரசேகரன், முன்னோடி வங்கி மேலாளர் பாலசுப்ரமணியன் மற்றும் வங்கி மேலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.