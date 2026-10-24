ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் வீட்டில் நகை, பணம் கொள்ளை

UPDATED : அக் 16, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:07 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து எட்டரை சவரன் நகைகள் மற்றும் பணம் கொள்ளை போனது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்பேர் தாமோதிரன் நகரைச் சேர்ந்தவர் மனோகரன், 65; ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர். இவரது மனைவி வளர்மதி இறந்ததால் மனோகரன் வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகிறார்.
இவர், கடந்த 2ம் தேதி வீட்டை பூட்டி விட்டு சென்னையில் உள்ள தனது மகன் சூர்யாவின் வீட்டிற்கு சென்றார். நேற்று முன்தினம் மாலை ஏமப்பேர் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது, முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு உள்ளே பீரோவில் இருந்த தாலி, காசு உட்பட எட்டரை சவரன் நகைகள் மற்றும் 3,000 ரூபாய் கொள்ளை போனது தெரியவந்தது.
தகவலறிந்த கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து கைரேகை நிபுணர்கள் தடயங்களை சேகரித்தனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, நகை, பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்ற மர்ம நபர்களைத் தேடி வருகின்றனர்.