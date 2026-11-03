/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பஸ்சில் மூதாட்டி நகைகள் திருட்டு
ADDED : நவ 02, 2026 09:20 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் அரசு பஸ்சில் பயணித்த மூதாட்டியின் 36 கிராம் நகைகள் காணாமல் போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்தவர் பாண்டுரங்கன் மனைவி ஜெயமணி, 63; இவர், நேற்று (நவ.,1) மாலை சென்னையில் இருந்து வந்தவர், கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையத்திலிருந்து அரசு பஸ்சில் பழைய பஸ்நிலையத்திற்குச் சென்றார்.
அங்கு இறங்கி தனது பையை பார்த்த போது, அதில் வைத்திருந்த வளையல், காசு, தோடு உள்ளிட்ட 36 கிராம் எடையுள்ள நகைகளும், 3,000 ரூபாயும் திருடு போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து அவர் அளித்த புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.